12 Yıldır dizi projelerinde yer almıyordu! Zuhal Topal ilk kez konuştu...
Sihirli Annem, Selena, Geniş Aile ve Avrupa Avrupa gibi unutulmaz dizilerde rol alan Zuhal Topal, uzun süredir ekranlarda oyuncu olarak yer almamasının sebebini ilk kez açıkladı. 12 yıldır setlerden uzak duran Topal’ın sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Son yıllarda Yemekteyiz programıyla sunuculuk kariyerine ağırlık veren Topal, programda kendisine yöneltilen “Neden sizi yeni bir dizide görmüyoruz?” sorusuna samimiyetle yanıt verdi.
Başarılı isim, Türkiye’de dizi sürelerinin aşırı uzamasının oyunculuğa dönmek istememesindeki en büyük etken olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:
“Eskiden sitcomlar vardı… 20–30 dakikalık, keyifli, tempolu işlerdi. Şimdi diziler neredeyse üç saate çıktı. Hem fiziksel hem mental olarak çok yıpratıcı. Bu yüzden uzun süredir oyunculuk yapmıyorum.”
Zuhal Topal’ın oyuncu olarak yer aldığı son proje, 2011–2013 yılları arasında yayınlanan Avrupa Avrupa dizisi olmuştu. Bu projeden sonra setlere ara veren ünlü oyuncu, yalnızca sunuculuk projelerinde yer almayı tercih ediyor.