12 yıldır bitmedi! Haydarpaşa Garı’nın son haline bakın

İstanbul’un simgelerinden biri haline gelen Haydarpaşa Garı’nda 2010 yılında yangın çıkmış ve tarihi gar büyük oranda zarar görmüştü. Yangın sonrası başlatılan restorasyon çalışmaları aradan geçen 12 yıla rağmen henüz tamamlanamadı.