BIST 3.180
DOLAR 18,56
EURO 18,21
ALTIN 992,84

12 yıldır bitmedi! Haydarpaşa Garı’nın son haline bakın

|
12 yıldır bitmedi! Haydarpaşa Garı’nın son haline bakın

Yangında büyük zarar gören Haydarpaşa Garı’nın restorasyonu, aradan geçen 12 yıla rağmen hâlâ tamamlamadı. Çalışmaların devam ettiği tarihi gar, havadan görüntülendi.

12 yıldır bitmedi! Haydarpaşa Garı’nın son haline bakın

İstanbul’un simgelerinden biri haline gelen Haydarpaşa Garı’nda 2010 yılında yangın çıkmış ve tarihi gar büyük oranda zarar görmüştü. Yangın sonrası başlatılan restorasyon çalışmaları aradan geçen 12 yıla rağmen henüz tamamlanamadı. 

15
12 yıldır bitmedi! Haydarpaşa Garı’nın son haline bakın

Tarihi yapının dışına kurulan iskele, çalışmalar tamamlanamadığı için yıllardır sökülemiyor. 

25
12 yıldır bitmedi! Haydarpaşa Garı’nın son haline bakın

Bekleme salonunda bulunan vitray camlar, duvar kaplamalar, kalem işlemeler el emeği ile eski hale getirilse de dış cephe çalışmaları tamamlanamayan garın yeniden hizmete sunulacağı gün ise bilinmiyor.

35
12 yıldır bitmedi! Haydarpaşa Garı’nın son haline bakın
45