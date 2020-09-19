12 yılda yalnızlığın kulesi oldu Avrupa'da dördüncü sırada İstanbul'da akıbetini bekliyor

Çamlıca Tepesi'nde görüntü kirliliğine neden olan kulelerin yerine yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyo kanalları için test yayını yapılıyor, resmi açılış için ise gün sayılıyor. Türkiye’nin ilk televizyon kulesi olan Büyükçekmece’deki Endem TV Kulesi ise 12 yıldır atıl bir şekilde akıbetini bekliyor.