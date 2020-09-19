12 yılda yalnızlığın kulesi oldu Avrupa'da dördüncü sırada İstanbul'da akıbetini bekliyor
İSTANBUL Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyoların test yayınları başlarken, gözler Büyükçekmece’deki Endem TV Kulesi'ne çevrildi. 55 milyon dolara yapıldığı belirtilen kule 12 yıldır atıl bir şekilde akıbetini bekliyor.
Çamlıca Tepesi'nde görüntü kirliliğine neden olan kulelerin yerine yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyo kanalları için test yayını yapılıyor, resmi açılış için ise gün sayılıyor. Türkiye’nin ilk televizyon kulesi olan Büyükçekmece’deki Endem TV Kulesi ise 12 yıldır atıl bir şekilde akıbetini bekliyor.
İki ilçeyi kuş bakışı gözler önüne sürüyor ancak
Havadan çekilen kulenin içerisinin tamamen boş olduğu görülüyor. Kulede bulunan seyir terası da hem Büyükçekmece’yi hem de Beylikdüzü’nü kuş bakışı görebilme olanağı sunuyor. Ancak kule faaliyete geçmediği için vatandaşların kullanımında değil.
1998 yılında yapımına başlanmıştı
Büyükçekmece’de bulunan televizyon kulesinin yapımına 1998 yılında başlandı ve 2008 yılında kaba inşaatı biterek kullanıma hazır hale geldi. Kulenin yapımında 8 bin metreküp beton, 900 ton demir, 650 ton çelik kullanıldı.
230 metre yüksekliği ile Avrupa'da dördüncü sırada
Büyükçekmece Belediyesi ile Endem İnşaat A.Ş. tarafından yapımı gerçekleştirilen televizyon kulesi, 55 milyon dolara mal oldu. Türkiye’nin ilk televizyon kulesi olan kule, 230 metre yüksekliği ile Avrupa’nın 4., dünyanın 17. büyük TV kulesi olma özelliğini taşıyor.