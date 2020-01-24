12 yaşındaki kızını eşi taciz etmiş Müge Anlı Tatlı Sert canlı yayınından kovdu!
ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün sıradışı bir olay yaşandı. Ayfer Yaralı isimli 3 çocuklu anneyi Müge Anlı yayından kovdu. Sebebi de ortaya çıkan bir taciz olayıydı.
Müge Anlı bugünkü programında internetten tanıştığı adam için Almanya'dan Türkiye'ye gelen 3 çocuk annesi Ayfer Yaralı'yı konuk etti. 3 kızı olan Ayfer Yaralı, uğruna eşinden ayrıldığı Nazmi isimli adamın kendisini dolandırdığını 20 bin eurosunu aldığını iddia ediyordu. Müge Anlı iddiaların ardından yayına Nazmi isimli adamı bağlayınca olanlar oldu. Para almadığını iddia eden Nazmi kendini savunmak için öyle bir şey söyledi ki Müge Anlı'nın kanı çekildi. Konuyu sonlandıran Müge Anlı kadına kapıyı gösterdi. İşte olayın detayları:
Almanya'da evli olan Ayfer Yaralı'nın biri 14, diğeri 12, en küçüğü 8 yaşında olan 3 kızı var. Ayfer Yaralı 2 küçük kızını alıp internetten tanıştığı adam için Türkiye'ye geliyor. Büyük kızı Almanya'da babasıyla kalıyor. Birlikte olmak için geldiği Nazmi Bey, İstanbul'da hurdacılık yapıyor. İmam nikahı ile evleniyorlar. Nazmi Bey kiraladığı ev ve içine aldığı eşyalar için Ayfer Yaralı'dan 10 bin euro para alıyor. Kadın bu parayı veriyor ve birlikte eşya seçip evi döşüyorlar.
İlerleyen dönemde Nazmi bey bir kahvaltıcı dükkanı açmak için bir 10 bin euro daha talep ediyor. Ayfer Yaralı bu parayı da veriyor. Aradan 2 yıl geçiyor ve adam eve bir gün başka bir kadın getiriyor. İmam nikahı ile evlendiğini söylediği bu kadınla yaşamak istediğini belirtip Ayfer Yaralı ile çocuklarını kovuyor. Ayfer Yaralı evden gitmekte direnince onları aç bırakıp baskı yapıyor. Sonunda evden kızları ile birlikte ayrılan Ayfer Yaralı çocuklarını Almanya'ya babalarının yanına yolluyor ve kendisi de soluğu Müge Anlı'da alıyor.
Müge Anlı internetten tanıştığı adam için kızları ile birlikte Türkiye'ye gelen Ayfer Yaralı'yı dinledikten sonra yayına Nazmi Bey'i bağladı. Nazmi Bey para aldığı iddialarını reddederken öyle bir şey söyledi ki Müge Anlı donup kaldı. Nazmi Bey'in söylediği şuydu:
-Bana bir kuruş para verdiyse kefen parası olsun. Ben kocamı vurduracağım o parayı ona harcayacağım dedi. Kocası Şükrü çocukları için benden 100 bin lira para istedi. Hurdacılık yaparak ben onun parasından bir kuruş almadım. Ben ona her türlü imkanı sundum. Geldi bana 12 yaşındaki kızıyla iftira attı.