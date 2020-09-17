12 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan Uşşaki şeyhi Fatih Nurullah'ın tam ifadesi! İğrenç suçlama
SAKARYA Akyazı'daki dergahta müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunmaktan tutuklanan Uşşaki Şeyhi Fatih Nurullah'ın ifadesinin tamamı ortaya çıktı. Ses kayıtlarında her şeyi itiraf eden sapık şeyh "Dede şefkatiyle öptüm" derken, küçük kızın babasına ise "kızını 4 yıl önce istismar etmiş" iftirası attı.
TÜRKİYE'nin midesini bulandıran 'şeyhin cinsel istismar' olayında yeni gelişme... Uşşaki şeyhi Fatih Nurullah olarak bilinen Eyyüp Fatih Şağban, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etmek suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konulmuştu. İstismar ettiği küçük kızın babası olan müridiyle yaptığı telefon konuşmalarında tüm iğrençliğini itiraf eden Fatih Nurullah, sulh ceza hakimliğinde ise "dede şefkatiyle öptüm" demiş. Bütün iğrençliğini ses kayıtlarıyla ortaya koyan küçük kızın babasına da "4 yıl önce kızını istismar etmiş diye bir duyum aldım" iftirası atmış.
Sapık şeyh Fatih Nurullah'a “çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı ve hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamenin kabulü ile gizlilik kararı kalktı ve Nurullah'ın ifadeleri gün yüzüne çıktı. Sözcü'den İsmail Saymaz, o ifadeleri bugün köşesine taşıdı. İşte Saymaz'ın köşesinden sapık şeyhen ifadeleri...
Emekli ve aylık geliri 8 bin liraymış!
Fatih Nurullah'ın ilk ifadesi 28 Ağustos'ta Akyazı Jandarma Komutanlığı'nda alındı. Nurullah, emekli olduğunu ve 8 bin TL gelirinin bulunduğunu vurguluyor. Bu geliriyle Sakarya Kuzuluk'taki villayı nasıl alabildiğini açıklamıyor. İki yıldır müritleriyle birlikte bu villada yaşıyor. Müritleri ona gönüllü hizmet ediyor.
Küçük kızın dede ve babaannesi 2 yıldır hizmet ediyormuş
İfadesinde, istismar ettiği Y.'nin dedesi ve babaannesinin iki yıldır villasında hizmetli olarak çalıştığını kaydediyor. Y.'nin babası F.A.'nın geçen şubat ayında villanın tesisat işi için Sakarya'ya geldiğini ve ailesini beraberinde getirdiğini belirtiyor. Çocuğa dede şefkati ile yaklaştığını savunarak şöyle devam ediyor: