12 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan Uşşaki şeyhi Fatih Nurullah'ın tam ifadesi! İğrenç suçlama

TÜRKİYE'nin midesini bulandıran 'şeyhin cinsel istismar' olayında yeni gelişme... Uşşaki şeyhi Fatih Nurullah olarak bilinen Eyyüp Fatih Şağban, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etmek suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konulmuştu. İstismar ettiği küçük kızın babası olan müridiyle yaptığı telefon konuşmalarında tüm iğrençliğini itiraf eden Fatih Nurullah, sulh ceza hakimliğinde ise "dede şefkatiyle öptüm" demiş. Bütün iğrençliğini ses kayıtlarıyla ortaya koyan küçük kızın babasına da "4 yıl önce kızını istismar etmiş diye bir duyum aldım" iftirası atmış.