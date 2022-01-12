12 Ocak 2022 altın fiyatları! Gram altın 800 lirayı aştı analistler ne diyor?
12 Ocak 2022 altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güne düşüşle başlayan gram altın 807 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 1325 liradan alıcı buluyor.
Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1 yükselişle 808,9 liradan tamamladı.
Gram altın 808 lira
Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 808 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.325 lira, Cumhuriyet altını da 5.414 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1.817 dolardan alıcı buluyor.
Analistler ne diyor?
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarının ardından yükselen altın fiyatlarının bugün yayımlanacak ABD'nin enflasyon verilerini beklediğini bildirdi.