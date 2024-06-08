12 metrelik demir direğin üzerinde 70 metrekarelik iki katlı ev! Gören gözlerine inanamıyor
Rizeli Cihat Çelik, 6 yıllık çabası sonucunda 12 metrelik demir direk üzerine 70 metrekarelik 2 katlı ev kurdu. Evi görenler gözlerine inanamadı.
Kaporta ustası Çelik, merkeze bağlı Derebaşı köyündeki arazisinde ailesi için yabani hayvanların giremeyeceği ahşap ev yapmaya karar verdiğini söyledi.
Böyle bir evin çocukluk hayali olduğunu anlatan 38 yaşındaki Çelik, arkadaşının tavsiyesi ile 12 metrelik 30 ton yük taşıma kapasitesine sahip demir direk satın aldığını belirtti.
Çelik, tasarladığı evi, direğin üstüne 14 çelik bariyer kullanarak vidaladığını kaydederek, "Zeminde taban alanı oluşturduktan sonra, direği vinç yardımıyla kaldırarak çelik vidalarla yere sabitledik. Çok uğraştık uzun zaman aldı. Birkaç kez denemek zorunda kaldık. Vinç bazı denemelerimizde sabitlediğimiz yerinden kalktı. Yollar kötü, vincin gidip gelmesi zor olduğu için süreç uzun sürdü." diye konuştu.
Çelik, uzun uğraşlar sonucu girişi yerden 12, çatısı 20 metre yüksekte 70 metrekarelik bungalov evi tamamladığına değinerek, "Ev 2+1 ve 70 metrekare. Birinci katı salon, mutfak ve balkondan, ikinci katı ise banyo, tuvalet ile biri çocuk odası olmak üzere 2 odadan oluşuyor." ifadelerini kullandı.