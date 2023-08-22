12 kişi öldü! Yozgat'taki otobüs kazasının nedeni belli oldu! Şoförün oğlu konuştu: Babam 3 defa...
YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 12 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi de yaralandı. Acı kazanın nedeni belli olurken, hayatını kaybedenler arasındaki otobüs sürücüsünün oğlunun anlattıkları dikkat çekti.
Sivas'tan İstanbul'a seyreden A.T. yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat'ın Sorgun ilçesi Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düşmüş, kazada otobüste bulunan 12 yolcu hayatını kaybederken, 19 yolcu da yaralanmıştı.
Kazada hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla toprağa verilirken kazanın nedeni ortaya çıktı. Öte yandan otobüs sürücüsünün oğlunun söyledikleri dikkat çekti.
Kazanın, otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun hareket halindeyken kalp krizi geçirmesi nedeniyle meydana geldiği tespit edildi.
Hayatını kaybeden Tatlısu'ya yapılan ön otopside kalp krizi geçirdiği belirlendi.