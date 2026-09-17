12 il için ‘sarı kod’ alarmı! Hafta sonuna dikkat! Sağanak sürecek...

12 il için ‘sarı kod’ alarmı! Hafta sonuna dikkat! Sağanak sürecek...

Meteoroloji'den 12 ilimiz için sarı kod uyarısı yapıldı. Yağışlar sebebiyle kentlerde su baskını, sel ve dolu riski oluşacak. İşte yurt genelinde beklenen hava durumu...

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12 il için ‘sarı kod’ alarmı! Hafta sonuna dikkat! Sağanak sürecek... - Resim: 1

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. Yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı kentlerde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istenirken, Doğu Anadolu için de kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

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12 il için ‘sarı kod’ alarmı! Hafta sonuna dikkat! Sağanak sürecek... - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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12 il için ‘sarı kod’ alarmı! Hafta sonuna dikkat! Sağanak sürecek... - Resim: 3

Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rapora göre yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, yağışların özellikle 12.00-18.00 saatleri arasında geniş bir bölgede etkili olması öngörülüyor.

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12 il için ‘sarı kod’ alarmı! Hafta sonuna dikkat! Sağanak sürecek... - Resim: 4

O BÖLGELER DİKKAT: SARI KODLU ALARM

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle sarı kodlu uyarı verdiği 12 il şöyle:

Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Muğla, Uşak ve Kırıkkale

Haritada özellikle İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Göller Yöresi'nde yerel olarak kuvvetli yağışlar öne çıkıyor. Muğla ve Antalya'nın batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in bazı kesimlerinde de sağanakların kuvvetli olması bekleniyor.

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12 il için ‘sarı kod’ alarmı! Hafta sonuna dikkat! Sağanak sürecek... - Resim: 5

Meteoroloji, bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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12 il için ‘sarı kod’ alarmı! Hafta sonuna dikkat! Sağanak sürecek... - Resim: 6

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden esecek rüzgarın kuvvetlenmesi ve saatte 30-50 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor.

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12 il için ‘sarı kod’ alarmı! Hafta sonuna dikkat! Sağanak sürecek... - Resim: 7

Özellikle Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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12 il için ‘sarı kod’ alarmı! Hafta sonuna dikkat! Sağanak sürecek... - Resim: 8

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında ve yer yer altında seyretmesi bekleniyor.

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12 il için ‘sarı kod’ alarmı! Hafta sonuna dikkat! Sağanak sürecek... - Resim: 9

HAFTA SONU HAVA AÇIYOR

Meteoroloji haritasına göre yağışlı hava 17 ve 18 Eylül'de etkisini sürdürürken, 19 Eylül Cumartesi gününden itibaren yağışların büyük ölçüde azalması bekleniyor.

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12 il için ‘sarı kod’ alarmı! Hafta sonuna dikkat! Sağanak sürecek... - Resim: 10

Cumartesi günü yurdun genelinde daha az bulutlu ve güneşli hava hakim olacak. 20 Eylül Pazar günü ise açık ve güneşli hava etkisini artıracak. Kuzeydoğu kesimlerde yer yer bulutluluk ve rüzgar görülse de hafta sonunun genel olarak sıcak ve güneşli geçeceği tahmin ediliyor.

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12 il için ‘sarı kod’ alarmı! Hafta sonuna dikkat! Sağanak sürecek... - Resim: 11

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney ve İç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

UŞAK °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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12 il için ‘sarı kod’ alarmı! Hafta sonuna dikkat! Sağanak sürecek... - Resim: 12

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu, batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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12 il için ‘sarı kod’ alarmı! Hafta sonuna dikkat! Sağanak sürecek... - Resim: 13

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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12 il için ‘sarı kod’ alarmı! Hafta sonuna dikkat! Sağanak sürecek... - Resim: 14

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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12 il için ‘sarı kod’ alarmı! Hafta sonuna dikkat! Sağanak sürecek... - Resim: 15

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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sarı kod sağanak meteoroloji hava durumu