12 il için kar uyarısı var! İstanbul için de alarm verildi



İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR MI?

İstanbul'da son birkaç gündür olduğu gibi bugün de yağış yok. Ancak yarın kent kuvvetli sağanak yağış geçişine sahne olacak. İstanbul'da sıcaklık da birkaç derece azalacak. Pazar günü ise havanın yeniden açması bekleniyor.