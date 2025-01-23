12 il için kar uyarısı var! İstanbul için de alarm verildi
Meteoroloji, 23 Ocak güncel hava durumu raporunu paylaştı Raporda 12 il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Güneşli günlerden geçen İstanbul'da da yağışın yeniden teşrif edeceği gün belli oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 23 Ocak güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre bugün hava ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağışlar yurdun iç ve batı bölgelerine kayarken 12 ilde ise kar beklentisi hakim.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.
Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ancak Batı Akdeniz'in Toroslar bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Afyon ve Kütahya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR MI?
İstanbul'da son birkaç gündür olduğu gibi bugün de yağış yok. Ancak yarın kent kuvvetli sağanak yağış geçişine sahne olacak. İstanbul'da sıcaklık da birkaç derece azalacak. Pazar günü ise havanın yeniden açması bekleniyor.