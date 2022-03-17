12 çocuk annesi kadın savaşta öldürüldü! 'Kahraman Ana' ünvanı verildi

Rusya-Ukrayna savaşı 22. gününde de tüm hızıyla sürerken, bölgeden iç yakıcı haberler gelmeye devam ediyor. Son haber ise Donetsk kenti yakınlarında Rus ordusuyla Ukrayna güçleri arasında yaşanan çatışmadan geldi. Çatışmada 12 çocuk annesi kadın asker, Ruslar'la çatışmada hayatını kaybetti.