12 çocuk annesi kadın savaşta öldürüldü! 'Kahraman Ana' ünvanı verildi
UKRAYNA'da 12 çocuk annesi Olga Semidyanova, Rus ordusuyla girilen çatışmada öldürüldü. 6'sı öz 6'sı evlatlık 12 çocuğu olan 48 yaşındaki kadın askere "Kahraman Ana" unvanı verildi.
Rusya-Ukrayna savaşı 22. gününde de tüm hızıyla sürerken, bölgeden iç yakıcı haberler gelmeye devam ediyor. Son haber ise Donetsk kenti yakınlarında Rus ordusuyla Ukrayna güçleri arasında yaşanan çatışmadan geldi. Çatışmada 12 çocuk annesi kadın asker, Ruslar'la çatışmada hayatını kaybetti.
Ukrayna’nın Donetsk kenti yakınlarında çıkan bir çatışmada yaralanan 12 çocuk annesi Olga Semidyanova'nın hayatını kaybettiği açıklandı.
6'sı öz 6'sı evlatlık 12 çocuk sahibi kadının savaşın başından beri bölgede Ukraynalı birliklerle birlikte savaştığı belirtildi.
48 yaşındaki kadına, fahri "Kahraman Ana" unvanı verilirken, sağlık görevlisi olarak görev yaptığı ve 2014'ten beri orduda hizmet verdiği aktarıldı.