12 Aralık ayrıntısı! İlk koronavirüs vakası Avrupa'da mıydı?
Norveç'teki araştırmacılar ilk resmi teşhis konmadan önce yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa'da ve dünyada yaygın olduğunu açıkladı. Oslo yakınlarındaki Akershus Üniversite Hastanesindeki bilim insanları 12 Aralık 2019'da hamile bir kadından alınan kan örneğinde pozitif koronavirüs sonucu tespit ettiklerini duyurdu. Açıklamada kadının muhtemelen kasım ayının sonunda veya aralık ayının başında enfekte olduğu belirtildi.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk nerede ortaya çıktığına dair araştırmalar devam ederken Norveç'te konu üzerine yeni bir çalışma yayımlandı. Oslo yakınlarındaki Akershus Üniversite Hastanesindeki bilim insanları 12 Aralık 2019'da hamile bir kadından alınan kan örneğinde koronavirüs tespit ettiklerini duyurdu.
Hamile kadının muhtemelen kasım ayının sonunda veya aralık ayının başında enfekte olduğunu söyleyen araştırmacılar ilk resmi teşhis konmadan önce Kovid-19'un Avrupa'da ve dünyada çok daha yaygın olduğunu söyledi.
Profesör Anne Eskild, "Bulgularımız hem Norveç'te hem de dünyadaki koronavirüs salgınının tarihini değiştiriyor" dedi. Eskild, verdiği demeçte, "Fransa'daki ilk vaka teşhis edilmeden önce pozitif olan hamile kadınlar üzerinde yapılan 1500 testten dördünü bulduk" dedi.
Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde bir dizi pnömoni benzeri vaka tespit edildiği açıklanmış ve 12 Ocak 2020'de Çinli yetkililer hızla yayılan yeni tip koronavirüsün gen dizisini paylaşmıştı.