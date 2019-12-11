12 Aralık A101 aktüel katalog broşürü fiyatları 2019
A101 12 aralık aktüel katalog broşürü hazır, yarın Türkiye'nin dört bir yanında tüm ilçelerinde bulunan A101 marketlerde büyük indirim günü. A101 12 aralık broşüründe haftanın yıldızı, Toshiba 55V5863DAT 55" UHD Smart LED TV fiyatı ise 3.299 lira.
A101 12 Aralık broşürü hazır, yarın tüm A101 marketlerde geçerli olacak büyük indirim başlıyor. Cebinizi düşünen sepetinizi ucuza dolduran A101 marketlerde 12 Aralık aktüel kataloğunda haftanın yıldızı Samsung Galaxy A2 Core Cep Telefonu oldu. Fiyatı ise A101 12 Aktüel kataloguna özel 699 lira.
A101 12 Aralık kataloğunda televizyondan cep telefonuna, mobilya ürünlerinden oto aksesuar ürünlerine kadar olan tüm ürünlerde kampanya yapıldı. Peki A101 12-14 Aralık 2019 tarihli aktüel ürünler kataloğunda neler var?
1. Toshiba 55V5863DAT 55" UHD Smart LED TV 3.299 TL 2. HI-LEVEL 40HL650 40" Full HD Smart LED TV 1.349 TL 3. Samsung Galaxy A2 Core Cep Telefonu 699 TL 4. Regal Inox Ankastre Set 3'lü 1.399 TL 5. SEG SRF 2831 A+ Buzdolabı 1.199 TL 6. Piranha 1325 Full HD Araç İçi Kayıt ve Park Kamerası Seti 129,95 TL 7. Piranha 7735/7736 Oto Teyp 79,95 TL 8. Piranha 6106 FM Transmitter 29,95 TL
9. Piranha 6601 LED Ekranlı Park Sensörü 49,95 TL 10. Piranha PVC-4005 Araç Tipi El Süpürgesi 39,95 TL 11. Piranha Isıtmalı Oto Koltuk Minderi 49,95 TL 12. Piranha Oto Paspas Seti 39,95 TL 13. Araç İçi Isıtıcı Kupa Bardak 29,95 TL 14. Piranha 11248 Hava Kompresörü 69,95 TL