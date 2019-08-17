'11'inci Formulaz' tahta araba yarışları nefes kesti

'11'inci Formulaz' tahta araba yarışları nefes kesti

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde, bu yıl '11'inci Formulaz' tahta araba yarışları düzenlendi.

'11'inci Formulaz' tahta araba yarışları nefes kesti - Sayfa 1

Yarışmacılar, tahta arabalarla saatte 70 kilometre hıza ulaştı. Yarışta, saman balyalarına çarpan ve tahta arabasının tekeri ile direksiyonu çıkanlar oldu. 

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'11'inci Formulaz' tahta araba yarışları nefes kesti - Sayfa 2

Yarışlara Dünya Supersport Şampiyonu, motosiklet yarışçısı, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da katılarak, tahta araba kullandı.

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'11'inci Formulaz' tahta araba yarışları nefes kesti - Sayfa 3

Tunca Belediyesi ile Redbull tarafından bu yıl 'Arabam tahtadan inerim rampadan' sloganıyla düzenlenen ve 'Formulaz' adı verilen yarışlara, 80 kişi tahta arabalarıyla katıldı.

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'11'inci Formulaz' tahta araba yarışları nefes kesti - Sayfa 4

Yarışmacılar, 5'erli gruplar halinde yapılan yarışlara kendi tasarımları olan ve sırma teli dışında metal aksamın yasak olduğu, birbirinden ilginç tahta arabalarla katıldı. Araçlarda maksimum uzunluk 1,70 metre, genişlik ise 70 santimetre olarak belirlendi. Yarışmacıların, kıl çorap ve fren yapmak için de kullanılan, halk arasında 'kara lastik' olarak bilinen lastik ayakkabıyı giymesi zorunlu tutuldu.

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