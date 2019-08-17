'11'inci Formulaz' tahta araba yarışları nefes kesti
Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde, bu yıl '11'inci Formulaz' tahta araba yarışları düzenlendi.
Yarışmacılar, tahta arabalarla saatte 70 kilometre hıza ulaştı. Yarışta, saman balyalarına çarpan ve tahta arabasının tekeri ile direksiyonu çıkanlar oldu.
Yarışlara Dünya Supersport Şampiyonu, motosiklet yarışçısı, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da katılarak, tahta araba kullandı.
Tunca Belediyesi ile Redbull tarafından bu yıl 'Arabam tahtadan inerim rampadan' sloganıyla düzenlenen ve 'Formulaz' adı verilen yarışlara, 80 kişi tahta arabalarıyla katıldı.
Yarışmacılar, 5'erli gruplar halinde yapılan yarışlara kendi tasarımları olan ve sırma teli dışında metal aksamın yasak olduğu, birbirinden ilginç tahta arabalarla katıldı. Araçlarda maksimum uzunluk 1,70 metre, genişlik ise 70 santimetre olarak belirlendi. Yarışmacıların, kıl çorap ve fren yapmak için de kullanılan, halk arasında 'kara lastik' olarak bilinen lastik ayakkabıyı giymesi zorunlu tutuldu.