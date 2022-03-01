112 yıllık Beyazıt Troleybüs Merkezi kütüphane oldu Ekrem İmamoğlu açılışını yaptı

Kütüphane Troleybüs'e dönüşen binanın tarihçesini anlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Yeni nesil için troleybüsün aslında nostaljik bir kavram olduğunun farkındayız. Beyoğlu'nda, İstiklal'de gördüğümüzde onu bir nostalji objesi olarak görüyoruz. Oysa bu araçlar, ulaşımda o dönemde modernleşmenin de simgesi olmuş. 1984 yılına kadar da İstanbullulara çok değerli hizmetlerde bulunmuş. Trafikten çekilmeleriyle de bu tür alanları, bu tür yapıları atıl duruma düşmüş. Bu tür alanları bizler yeni bir işleme kavuşturmayı, kamu yararı doğrultusunda hayata geçirmeyi çok önemsiyoruz."

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da Kütüphane Troleybüs'ün restorasyon sürecini detaylarıyla anlattı.