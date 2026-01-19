11 Zincir marketten ortak ucuzluk marketi! Ekonomik alışveriş hedefi

"11 ZİNCİR MARKET BİR ARAYA GELDİ"

Gaziemir ilçesindeki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kırbaş, kentte faaliyet gösteren 11 zincir marketin bir araya gelerek yeni bir oluşumu hayata geçirdiğini söyledi. Kırbaş, oluşumun hayırlı olmasını dileyerek, "Tanzim Gross Market olarak Ege Bölgesi'nde müşterilerimize en geniş ürün yelpazesini en uygun fiyatla sunmayı ve ulaşılabilir mağaza açmayı hedefliyoruz." dedi.