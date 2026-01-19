11 Zincir marketten ortak ucuzluk marketi! Ekonomik alışveriş hedefi
Pahalılıktan dem vuran vatandaşa 11 zincir marketten ortak bir çözüm oluşturuldu. Yeni bir indirim market kurulmasına karar verildi. İşte yeni indirim market hakkında merak edilenler...
11 zincir market güçlerini birleştirerek "Tanzim Gross Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi" adıyla yeni bir ucuzluk marketi kurma kararı aldı. Uygun fiyatlarla geniş ürün yelpazesi sunmayı hedefleyen projenin ilk şubesi şubat ayında açılacak.
İzmir'de faaliyet gösteren 11 zincir market, geniş ürün yelpazesini uygun fiyatlarla tüketiciye sunmak amacıyla "Tanzim Gross Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi" adıyla yeni bir oluşum başlattı.
"11 ZİNCİR MARKET BİR ARAYA GELDİ"
Gaziemir ilçesindeki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kırbaş, kentte faaliyet gösteren 11 zincir marketin bir araya gelerek yeni bir oluşumu hayata geçirdiğini söyledi. Kırbaş, oluşumun hayırlı olmasını dileyerek, "Tanzim Gross Market olarak Ege Bölgesi'nde müşterilerimize en geniş ürün yelpazesini en uygun fiyatla sunmayı ve ulaşılabilir mağaza açmayı hedefliyoruz." dedi.
"TİCARETE YENİ BİR SOLUK GETİRECEK"
İlk şubenin şubat ayında Menderes ilçesinde açılacağı bilgisini veren Kırbaş, şunları kaydetti: