11 yıllık evliliği Hadise ile yasak aşk mı bitirdi? Ebru Gündeş ile Reza Zarrab boşandı
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın boşanma davası çekişmeli başladı anlaşmalı bitti. Çekişmeli olarak başlayan boşanma davası, Gündeş’in ihanet iddialarının basına yansımasının ardından Zarrab’ın anlaşmalı boşanmayı kabul etmesiyle kısa sürede sonuçlandı.
Ebru Gündeş geçtiğimiz ay Bodrum Aile Mahkemesi’ne başvurarak 11 yıllık eşi Reza Zarrab’a “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle boşanma davası açmış, ünlü şarkıcının dava dosyasına giren ihanet iddiaları magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.
İlk celsede sonuçlandı Çekişmeli olarak başlayan dava, iddiaya göre ihanet haberleri nedeniyle Reza Zarrab’ın anlaşmalı boşanmayı kabul etmesiyle ilk celsede sonuçlandı. İstanbul’da görülen duruşmada mahkeme, çiftin boşanmalarına karar verdi.
Kararın ardından ABD'ye gitti 10 yaşındaki Alara’nın velayetini annesine veren mahkeme, Zarrab’ın kızıyla belirli aralıklarla görüşmesine hükmetti. İddiaya göre Ebru Gündeş, bu kararın ardından Alara’yı ABD’nin New York kentinde yaşayan Zarrab’ın yanına götürdü.
Otelde konakladı Ebru Gündeş, boşanma dilekçesinde, New York’a yaptığı son ziyarette kızını Zarrab’ın evine bırakıp bir otelde konakladığını belirtmişti. Sanatçının bu sefer de otelde konaklamayı tercih ettiği iddialar arasında.