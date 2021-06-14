11 yıl özel sektörün kahrını çekti Ordu'da tesis kuran kadın siparişlere yetişemiyor
ORDU'da yaşayan Ümran Akça, hibe desteği ile mantar üretim tesisi kurdu. İlk 2 hasatta büyük ölçüde ürün elde eden Akça, siparişlere yetişemediğini söyledi.
Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Ümran Akça, farklı illerde yaklaşık 11 yıl boyunca banka, otomotiv gibi özel sektörlerde çalıştı. Özel sektörde çalıştığı esnada da hayalinde üretim yapma isteği bulunan Akça, hayalini kurduğu tarımsal faaliyetleri hayata geçirmek istedi.
İlçe Tarım Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonrası mantar üretimine karar veren Akça, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan yüzde 55 hibe desteği aldı.
Tesisin kurulumundan sonra yapılan ilk iki hasatta 4 ton ürün elde etti. Kendi işinin patronu olan Ümran Akça, siparişlere yetişemediklerini belirtti.
Mantarların, bebek gibi bakım istediğini ancak işini sevdiği için keyif alarak yaptığını belirten Ümran Akça, üretime başlamaktan dolayı memnun olduğunu ve üretim hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.