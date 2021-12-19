'11 yerinden bıçaklanıp öldürüldü' deyip Onur Tuna anlattı! 'Aldattım' itirafı: Yataktan kalkarken...
Fox TV'de yayınlanmaya başlayan Mahkum dizisiyle seyirciyle buluşan 36 yaşındaki oyuncu Onur Tuna açıklamalarıyla olay oldu.
Güney Kore dizisi Innocent Defendant'den ekrana uyarlanan Mahkum dizisinde başrolü canlandıran Onur Tuna, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye çarpısı itiraflarda bulundu.
2022 senin yılın olacak gibi... İki film, bir dizi, bir şarkı...
Pandemi döneminde evde oturmaktansa üretmeye devam etmek istedim. Yaşadığımız süreç buna yaradı, diyebilirim. Üretmek çok güzel. Zaten beni ilgilendiren ne ürettiğim; nasıl satacağım kısmıyla ilgilenmiyorum. Dört iş için de elimden geleni yaptım diyebilirim.
O zaman önce ‘Benden Ne Olur?’ filmiyle başlayalım. Film 14 Ocak’ta vizyona giriyor...
Evet, Aslı Kızmaz’ın kitabından uyarlandı. Hazal Kaya, Enis Arıkan, Selin Şekerci... Kalabalık bir oyuncu kadrosu var. Romantik komedi türünde.
Seni şimdiye kadar dramlarda izlemeye alışmıştık. Ne kırdı bunu?
Okuduğumda draması olan işler hep daha çok ilgimi çekti. Katmanlı karakterleri seviyorum. O yüzden draması ağır işlerde oldum şimdiye kadar. ‘Benden Ne Olur?’ romantik komedi ama alışageldik işlerin dışında. Efsanevi aşklardan ziyade hepimizin gün içinde düştüğü durumları iyi anlatan ve analiz eden bir Film. İnsanların bu hikâyeyi izlediklerinde kendilerine yakın bulacaklarını düşünüyorum.