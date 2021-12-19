'11 yerinden bıçaklanıp öldürüldü' deyip Onur Tuna anlattı! 'Aldattım' itirafı: Yataktan kalkarken...

Seni şimdiye kadar dramlarda izlemeye alışmıştık. Ne kırdı bunu?

Okuduğumda draması olan işler hep daha çok ilgimi çekti. Katmanlı karakterleri seviyorum. O yüzden draması ağır işlerde oldum şimdiye kadar. ‘Benden Ne Olur?’ romantik komedi ama alışageldik işlerin dışında. Efsanevi aşklardan ziyade hepimizin gün içinde düştüğü durumları iyi anlatan ve analiz eden bir Film. İnsanların bu hikâyeyi izlediklerinde kendilerine yakın bulacaklarını düşünüyorum.