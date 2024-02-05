11 yavrusunu depremde kaybetti! Her gün mezar taşlarını okşayarak teselli arıyor

"Öğlene doğru demirlerden tutunarak aşağıya indim, bir daha yataktan hiç kalkmadım. 2 defa deprem oldu ama kalkamadım. Dualar ettim, eve de bir şey olmadı. Gelinim geldi, 'Anne senin hiç canın yok mu? Hiç mi yataktan çıkmıyorsun?' dedi. Bende 'Kızım çıkayım de nereye gideyim, bir yere düşerim ayağım kırılır diye korkuyorum' dedim."