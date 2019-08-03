11 yaşındaki Sakine Çiçek'in kemikleri kırılmaktan vücut şekli değişti

"İkisi de aynı rahatsızlığı taşıyor şu an. Ben şikayetçi değilim halimden. Ben ikisini de çok seviyorum. Ama bize bir ışık doğdu. İstanbul'da özel bir hastaneye götürdük. Kemiklerin içine bir çivi atılıyormuş, kırığı önlüyormuş o çivi. Kemikler uzadıkça çivi de uzuyormuş. Öyle bir tedavi varmış ama çok pahalı bir tedaviymiş, yurt dışından getirtiyormuş çiviyi doktor.