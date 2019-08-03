11 yaşındaki Sakine Çiçek'in kemikleri kırılmaktan vücut şekli değişti
KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde cam kemik hastası Sakine Çiçek'in annesi kızının tedavisi için yardım çağrısı yaparken, "Sayısını ne doktorlar biliyor, ne biz, ama kırılması 300'ün üzerindedir. Kırılmaktan vücut şekil değiştirdi artık. Aynı anda 4-5 kırıkla karşılaştığımız oldu bizim" dedi.
Türkoğlu'nda yaşayan Mustafa-Gönül Çiçek çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Sakine'nin, henüz 6 aylıkken sık sık ağlaması üzerine götürüldüğü hastanede, bacağında kırık tespit edildi. Yapılan testlerinde Sakine Çiçek'e cam kemik hastalığı teşhisi konuldu. Kızlarının hastalığıyla üzülen aile, 8 yıl sonra ikinci bir şok yaşadı. Şu an 3 yaşında olan oğulları Umut Emre'ye de 6 aylıkken götürüldüğü hastanede, aynı hastalık teşhisi konuldu.
Uzaktan sevdim: Hastalıkları nedeniyle çocuklarını sevemediğini söyleyen Gönül Çiçek, "Çocuğumu hiç sevemedim, uzaktan sevdim. Koklayamadım kucağıma alıp. O şekilde zor günler geçirdik. Kırıldı sardılar. Artık sayısını hatırlamıyorum, o kadar çok kırıldı. Sayısını ne doktorlar biliyor, ne biz, ama kırılması 300'ün üzerindedir. Kırılmaktan vücut şekil değiştirdi artık. Aynı anda 4-5 kırıkla karşılaştığımız oldu bizim" diye konuştu.
Tedavi için 70 bin lira gerekiyor: İki çocuğuna tedavi için her ay iğne yapıldığını belirten Gönül Çiçek, Sakine ve Umut Emre'yi İstanbul'da özel bir hastaneye götürdüğünü, burada yapılacak çivi ameliyatı ile çocuklarının kemiklerinin düzenleneceğini öğrendiklerini dile getirdi. Eşinin çalışmadığı için maddi açıdan zorluk çektiğini ifade eden Çiçek, gözyaşları içinde yürüyebilmeleri için hayırseverlerden yardım isteyerek şöyle konuştu:
"İkisi de aynı rahatsızlığı taşıyor şu an. Ben şikayetçi değilim halimden. Ben ikisini de çok seviyorum. Ama bize bir ışık doğdu. İstanbul'da özel bir hastaneye götürdük. Kemiklerin içine bir çivi atılıyormuş, kırığı önlüyormuş o çivi. Kemikler uzadıkça çivi de uzuyormuş. Öyle bir tedavi varmış ama çok pahalı bir tedaviymiş, yurt dışından getirtiyormuş çiviyi doktor.