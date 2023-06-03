11 yaşındaki çocuk tüfekle oyun oynarken 16 yaşındaki kuzenini öldürdü
EDİRNE’de 11 yaşındaki Y. D. anneannesinin evinde tüfek ile oyun oynarken fotoğraf çekilmek istediği sırada 16 yaşındaki kuzeni Naz Gürateş’i vurularak öldürdü.
Silahla oyun bir çocuğu katil yaparken, bir çocuğu ise hayattan kopardı. Edirne’de 11 yaşındaki çocuk Umurbey Mahallesi Taşköprü Sokak’ta anneannesinin evinde tüfek ile oyun oynarken fotoğraf çekilmek istediği sırada 16 yaşındaki kuzenin vurularak öldürdü.
İddiaya göre, 11 yaşındaki Y. D. anneannesinin evinde ellindeki tüfekle fotoğraf çekilmek isterken ellindeki silahın ateş etmesi sonucu 16 yaşındaki genç kuzeni Naz Gürateş’i vurarak öldürdü.
Silah seslerinin gelmesi ile çevredekilerin yardımıyla Özel bir hastaneye kaldırılan Naz Gürateş, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaşanan olay sonrası olay yerinden kaçan Y. D. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.