11 yaşındaki çocuk tüfekle oyun oynarken 16 yaşındaki kuzenini öldürdü

Silahla oyun bir çocuğu katil yaparken, bir çocuğu ise hayattan kopardı. Edirne’de 11 yaşındaki çocuk Umurbey Mahallesi Taşköprü Sokak’ta anneannesinin evinde tüfek ile oyun oynarken fotoğraf çekilmek istediği sırada 16 yaşındaki kuzenin vurularak öldürdü.