11 şehirde okullar kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi! Hangi ilde hangi ilçelerde eğitime ara verildi?
Kar yağışı çok fena bastırdı. Kar yağışıyla birlikte 2 ilde tüm ilçelerde okulla tatil edilirken şimdiye kadar kar yağışı nedeniye 20 Aralık Pazartesi günü (bugün) eğitime 1 gün ara verilen illerin sayısı 11'e yükseldi. Kar yağışı nedeniyle nerelerde okullar tatil edildi? Nerelerde kamuda çalışan engelliler ve hamileler izinli sayıldı?.. İşte eğitime kar molası verilen il ve ilçeler....
Yoğun kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde etkili olurken, hayat da olumsuz etkilenmeye başladı. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı şehir merkezlerinde de hayatın rutin akışı kesintiye uğradı. Öğrenciler ve velileri bugün okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Yaşanan olumsuz koşulları ve kar yağışı nedeniyle 11 ilde 47 ilçede eğitime 20 Aralık 2021 Pazartesi günü (bugün) 1 gün ara verildi. Bazı illerde eğitim uzaktan yapılmaya devam edilecek. Birçok ilde de kamuda çalışan hamile ve engelliler 1 gün idare izinli sayılacak. İşte kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçelerin tam listesi.
Konya'da merkez ve tüm ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi
Konya merkez ve ilçelerinde etkili kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyyit Ali Büyük, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tamamı Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Konya merkeze bağlı 24 ilçede, 20 Aralık Pazartesi günü eğime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Konya'da eğitime ara verilen 24 ilçe hangileri?
Buna göre merkez ilçeler Meram, Selçuklu ve Karatay ile Cihanbeyli, Ahırlı, Altınekin, Akören, Bozkır, Derebucak, Çeltik, Derbent, Hadim, Taşkent, Sarayönü, Yalıhüyük, Yunak, Doğanhisar, Ilgın, Akşehir, Kadınhanı, Hüyük, Seydişehir, Beyşehir ve Çumra ilçelerinde eğitim çevrim içi gerçekleştirilecek.
Muğla'da bir ilçede kar nedeniyle eğitime ara verildi
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Kavaklıdere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamındaki Nebiler, Harmanbelen-Göncüler, Kuyualan, Erikli-Topalak, Çatak, Burnugoz okullarında eğitime 20 Aralık Pazartesi ara verildiği ve öğrencilerin idari izinli sayılacağı belirtildi.