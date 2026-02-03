11 saatlik kritik nakil ameliyatı başladı! Oyuncu Ufuk Özkan için bugün büyük gün...
Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören Ufuk Özkan, beklenen nakil ameliyatına alındı. Kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık'ın donör olduğu ve yaklaşık 11 saat sürmesi beklenen hayati operasyon başladı. Özkan'ın, ameliyat girmeden önce paylaştığı mesajı ise duygulandırdı.
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer nakli için bugün saat 07.00 itibarıyla ameliyata alındı. Donör olan yakın arkadaşı Salih Kıvırcık ile başlayan 11 saatlik operasyon, sanatçının sağlık durumu açısından büyük önem taşıyor.
Türk televizyon ve sinemasının sevilen yüzü Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği ile mücadelesinde en kritik dönemece girdi. Geçtiğimiz hafta uygun donörün bulunmasıyla başlayan heyecanlı bekleyiş, bu sabah saat 07.00 itibarıyla yerini ameliyat odasındaki umuda bıraktı.
"BANA BİR KARDEŞ DAHA KAZANDIRDI"
Üç donör adayı arasından doku uyumu sağlanan kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık ile birlikte ameliyata giren Özkan, operasyon öncesi sosyal medya hesabından duygusal bir teşekkür mesajı paylaştı.
Donör olan arkadaşı için "Salih artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça, öz kardeşimdir" diyen ünlü oyuncu, hiçbir korkusunun olmadığını ve sürece hazır olduğunu vurguladı.