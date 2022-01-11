11 Ocak gram altın 800 lirayı aştı! 2022 altın fiyatları için bomba tahmin
Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. 11 Ocak 2022 gram altın 800 lirayı aştı. Uzmanlar ise 800 liranın üzeri için uyardı. 2022 altın fiyatları ne yönlü olacak? İşte piyasalarda son durum...
Güvenli liman altında yeni gün rakamları merakla takip ediliyor. Gram altın 11 Ocak 2022 800 lirayı aştı. Çeyrek altın 1320 lira seviyesinde. Dünya Altın Konseyi de altının 2022'de nasıl performans gösterebileceğine dair öngörülerini paylaştı.
11 Ocak 2022 altın ne kadar?
Gram: 802,13
Çeyrek:1.321,00
Yarım: 2.651,00
Cumhuriyet: 5.259,00
İslam Memiş'ten yatırımcıya uyarı
Altında yüzde 50'lik alımın 630-650 lira aralığında yapıldığını hatırlatan İslam Memiş, ikinci yüzde 50'lik alım için 700 lira seviyesini bekleyenlere de şu uyarıyı yaptı: "Dolar için 13.80 lira üzerinden alım yapmam. Gram altında 700 lira ve daha altını beklemek gerekiyor. Şu anda erken. Bun 800 lira üzerinde gram altın almayı çok da tercih etmem" dedi.
Dünya Altın Konseyi'nin 2022 öngörüleri
Dünya Altın Konseyi, altının 2022'de nasıl performans gösterebileceğine dair öngörülerini paylaştı. Portföy kompozisyonlarında yaşanacak yapısal bir değişimle altına olan talebin artacağını düşünen konsey, faizlerin beklenenden hızlı yükselmesinin ise altın fiyatlarını baskılayacağını belirtti.