11 Ocak gram altın 800 lirayı aştı! 2022 altın fiyatları için bomba tahmin

İslam Memiş'ten yatırımcıya uyarı

Altında yüzde 50'lik alımın 630-650 lira aralığında yapıldığını hatırlatan İslam Memiş, ikinci yüzde 50'lik alım için 700 lira seviyesini bekleyenlere de şu uyarıyı yaptı: "Dolar için 13.80 lira üzerinden alım yapmam. Gram altında 700 lira ve daha altını beklemek gerekiyor. Şu anda erken. Bun 800 lira üzerinde gram altın almayı çok da tercih etmem" dedi.