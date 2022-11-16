11 Milyonluk araç Uğur Akkuş'un eski eşini çıldırttı! "İcraya gideceğim!"
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş tarafından araçta darp edildiği öne sürülmüştü. Yaşanan bu olayın ardından Akkuş'un Ebru Şallı'ya barışma hediyesi 11 milyon TL değerindeki Bentley aldı. Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin ise flaş hamlede bulunarak “Dört aydır nafakamı ödemiyor. İcraya gideceğim” dedi.
Eski manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş tarafından darp edildiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Görgü tanığının iddialarına rağmen Şallı yaşananları yalanlamayı tercih etti. Şallı, önceki akşam eşi Uğur Akkuş ile görüntülenmişti.
Ebru Şallı, muhabirlerin "Darp olayından sonra eşiniz ile barıştınız mı?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Bu konuyla ilgili açıklamamı yaptım. Darp olayı olmadı. Eşimle hiç bir zaman küsmedim" dedi.
Uğur Akkuş 'un karısı Şallı'ya 11 milyon değerinde bir otomobil aldığı da ortaya çıktı. Tv100 haberine göre; Uğur Akkuş "Yeni aracınızı Ebru hanıma barışma hediye olarak mı aldınız?" sorusuna "Biz hiç küsmedik ki, barışalım. Ben eşime hediye almak için sebep aramam" şekilde karşılık verdi.
Bu olayların ardından ortaya çıkan iki çocuğunun annesi eski eşi Gonca Derin, Takvim'e konuştu.