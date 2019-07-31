11 milyon abonesi bulunan ünlü Youtuber feci kazada hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber’ın atlayış sonrasında belirlenen zamanda rapor vermemesi ve telefon aramalarını yanıtsız bırakması sonrasında yetkililere haber verildi. Shapiro, arkadaşının güçlü bir rüzgara yakalandığını ve bu nedenle kontrolü kaybederek yere çakıldığını belirtti.