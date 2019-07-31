11 milyon abonesi bulunan ünlü Youtuber feci kazada hayatını kaybetti
Bilimsel deney videoları ile tanınan 38 yaşındaki dünyaca ünlü YouTuber Grant Thompson, feci bir kazada hayatını kaybetti.
11 milyondan fazla aboneye ev sahipliği yapan The King of Random isimli kanal ile tanınan ve bilimsel deneylerin gerçekleştirildiği dikkat çekici videolar hazırlayan, Grant Thompson yamaç paraşütü kazası nedeniyle hayatını kaybetti.
Thompson’un hayatını kaybettiği menajeri ve arkadaşı Larry Shapiro tarafından doğrulandı. 38 yaşındaki Thompson’ın ölümüne neden olan yamaç paraşütü kazası ABD’nin Utah eyaletinin güneyinde yaşandı.
Ünlü YouTuber’ın atlayış sonrasında belirlenen zamanda rapor vermemesi ve telefon aramalarını yanıtsız bırakması sonrasında yetkililere haber verildi. Shapiro, arkadaşının güçlü bir rüzgara yakalandığını ve bu nedenle kontrolü kaybederek yere çakıldığını belirtti.
Arama ve kurtarma ekipleri Grant Thompson’ın cansız bedenini bulmak için cep telefonundan gelen GPS verilerini kullandı.