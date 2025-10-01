11 katlı binanın asansörü çakıldı Pelin hayatını kaybetti! Akıllara durgunluk veren olay
Mersin'den son gelen haber çok korkunç! Tarsus ilçesinde 11 katlı bir binanın asansörü arızalanarak çakıldı. Asansörde bulunan Pelin hayatını kaybetti. Kaymakamlıktan olaya ilişkin açıklama geldi. Genç kadının bir çocuğu olduğu ortaya çıktı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde zemine düşen asansördeki kadın hayatını kaybetti. 269 Sokak'taki 11 katlı apartmanın 7. katındaki dairede yaşayan Pelin Yaşot Kıyga'nın (33) bindiği asansör, 2. kata geldiği sırada henüz belirlenmeyen nedenle arızalandı.
Daha sonra asansörün -1. kata düştüğünü duyan bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bu sırada, kadının eşi Gökhan Kıyga eşini kurtarmaya çalışırken ayağından yaralandı.
Ekiplerin çalışması sonucu asansörden çıkarılan Kıyga, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.Tedavi altına alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.