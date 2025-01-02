11 ilde operasyon! 50 lüks araca el konuldu

Bu kapsamda, 11 ilde, geçici ithalat rejimini suistimal ederek ülkeye getirilen ve usulsüz şekilde kullanılan piyasa değeri yaklaşık 540 milyon lira olan 50 lüks araç ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.