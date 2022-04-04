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11 gündür haber yok! Herkes seferber oldu barajın kapakları kapatıldı

11 gündür haber yok! Herkes seferber oldu barajın kapakları kapatıldı

KIRŞEHİR'de, 11 gün önce kız arkadaşıyla kaybolan gencin aranması çevre illerden gelen AFAD ekiplerinin de katılımıyla sürüyor. Kayıp gençlerden Şeyma Demir'in cenazesi, 27 Mart'ta Kızılırmak kıyısında bulunmuş, ardından toprağa verilmişti.

11 gündür haber yok! Herkes seferber oldu barajın kapakları kapatıldı

Debisi düşürülen Kızılırmak ve çevresindeki yaklaşık 20-30 kilometrelik alanda Hasan Aydoğan'ın (21) arama çalışmalarına Ankara, Çorum ve Tokat AFAD su altı ve su üstü ekipleri ile yerel unsurlardan balıkçılar da katılıyor.

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11 gündür haber yok! Herkes seferber oldu barajın kapakları kapatıldı

Jandarma su altı kadavra arama ve tespit köpeği, dron ve su altı tarama cihazlarının da kullanıldığı çalışmalarda, Sarıyahşi Köprüsü ayaklarında da arama yapılıyor.

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11 gündür haber yok! Herkes seferber oldu barajın kapakları kapatıldı

Çalışmalara UMKE ile çok sayıda polis ve jandarma arama tarama ekibi de katılıyor. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, cumartesi ve pazar günü arama yapılan bölgede incelemede bulunarak, Hasan Aydoğan'ın yakınlarına çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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11 gündür haber yok! Herkes seferber oldu barajın kapakları kapatıldı

Öte yandan Kızılırmak üzerindeki Yamula Barajı'nın kapaklarının kapatılarak nehirdeki debinin düşürüldüğü öğrenildi.

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