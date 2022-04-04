11 gündür haber yok! Herkes seferber oldu barajın kapakları kapatıldı

Debisi düşürülen Kızılırmak ve çevresindeki yaklaşık 20-30 kilometrelik alanda Hasan Aydoğan'ın (21) arama çalışmalarına Ankara, Çorum ve Tokat AFAD su altı ve su üstü ekipleri ile yerel unsurlardan balıkçılar da katılıyor.