11 gündür haber yok! Herkes seferber oldu barajın kapakları kapatıldı
KIRŞEHİR'de, 11 gün önce kız arkadaşıyla kaybolan gencin aranması çevre illerden gelen AFAD ekiplerinin de katılımıyla sürüyor. Kayıp gençlerden Şeyma Demir'in cenazesi, 27 Mart'ta Kızılırmak kıyısında bulunmuş, ardından toprağa verilmişti.
Debisi düşürülen Kızılırmak ve çevresindeki yaklaşık 20-30 kilometrelik alanda Hasan Aydoğan'ın (21) arama çalışmalarına Ankara, Çorum ve Tokat AFAD su altı ve su üstü ekipleri ile yerel unsurlardan balıkçılar da katılıyor.
Jandarma su altı kadavra arama ve tespit köpeği, dron ve su altı tarama cihazlarının da kullanıldığı çalışmalarda, Sarıyahşi Köprüsü ayaklarında da arama yapılıyor.
Çalışmalara UMKE ile çok sayıda polis ve jandarma arama tarama ekibi de katılıyor. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, cumartesi ve pazar günü arama yapılan bölgede incelemede bulunarak, Hasan Aydoğan'ın yakınlarına çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Öte yandan Kızılırmak üzerindeki Yamula Barajı'nın kapaklarının kapatılarak nehirdeki debinin düşürüldüğü öğrenildi.