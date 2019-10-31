11 bin 300 yıllık tapınak keşfedildi! İbadetlerini burada yapıyorlarmış

Tapınak ortaya çıkarıldı

Kodaş, neolitik döneme ait, temeli moloz taşlarla örülü duvarlar ve sertleştirilmiş kil tabanları olan yapının açığa çıkarıldığı alanda Göbeklitepe ile aynı döneme ait bir de tapınak ortaya çıkarıldığını dile getirdi.