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107 kişinin yanarak öldüğü düğün faciasından kan donduran yeni görüntüler geldi

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107 kişinin yanarak öldüğü düğün faciasından kan donduran yeni görüntüler geldi

Irak'taki bir düğünde çıkan yangın dünyada gündem olmuştu. 107 kişinin hayatını kaybettiği yangına yüksek derecede yanıcı maddelerin sebep olduğu netleşti. İlçedeki bazı yetkililerin görevden alındığı belirtilirken olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yangının çıkış anı ve sonrasında yaşanan panik kameralara yansıdı.

107 kişinin yanarak öldüğü düğün faciasından kan donduran yeni görüntüler geldi

Musul'un Hamdaniye ilçesindeki bir düğün salonunda 26 Eylül akşamı çıkan yangına ilişkin soruşturma raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

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107 kişinin yanarak öldüğü düğün faciasından kan donduran yeni görüntüler geldi

Yangının asıl nedeni ne?

Bağdat'taki İçişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında, Soruşturma Komisyonu Başkanı General Saad Falih, "Hamdaniye'deki düğün salonu çok sayıda yanıcı madde ile kaplanmıştı, yangın da bundan kaynaklandı.

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107 kişinin yanarak öldüğü düğün faciasından kan donduran yeni görüntüler geldi

Salonda yangının hızlı şekilde yayılmasına neden olan kumaş parçaları da yangında etkili oldu. Düğün salonunun tavanı da yangının hızlı şekilde yayılmasına neden oldu. Düğün salonundaki yangının asıl müsebbiplerinden biri havai fişeklerdir." dedi.

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107 kişinin yanarak öldüğü düğün faciasından kan donduran yeni görüntüler geldi

Ölü sayısı arttı

Musul'daki düğün salonu yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 107'ye yükseldiğini kaydeden Falih, yangının kasıtlı olmadığını ancak düğün salonu sahibinden kaynaklı ihmal ve kusurdan kaynaklandığını ifade etti.

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