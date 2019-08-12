104 yaşında bir delikanlı! Gençlere taş çıkartıyor

Mustafa Boğaz, yaptığı açıklamada, genç kalmanın sırrını arı gibi çalışamaya, yoğurt ve bala borçlu olduğunu söyledi. Doğal ve sağlıklı beslenmenin önemine değinen Boğaz, her gün bir kaşık balla süt içtiğini, tereyağı ve süt ürünlerini de bolca tükettiğini dile getirdi.