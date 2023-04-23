103 yıllık ulusal gurur! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulusun bağımsızlığı...

Genelgede, ‘'Ulusça olağanüstü yetki verilecek bir Meclisin Ankara'da toplantıya çağrılması ve dağıtılmış olan mebuslardan Ankara'ya gelebileceklerin de bu Meclise katılmaları'' istendi. Bu amaçla yapılacak seçimle belirlenen milletvekilleri ile dağıtılan Osmanlı Mebusan Meclisi'nden kaçarak Ankara'ya gelebilenlerden 84'ü, ilk Meclis'te yer aldı. Mustafa Kemal, 22 Nisan 1920'de Meclis'in açılışını duyurduğu genelgesinde ise ‘bütün sivil ve askeri makamların ve bütün ulusun emir alacağı en yüksek kat'ın bu Meclis olacağını kaydetti.