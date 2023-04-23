103 yıllık ulusal gurur! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Bir milletin kaderi 103 yıl önce bugün değişti. 23 Nisan 1920’de Meclis açıldı. Milletin iradesi ve ulusun egemenliği tüm dünyaya ilan edildi. Cumhuriyetin mimarı Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü çocuklara armağan etti. 103 yıldır bayram coşkusu hiç eksilmedi. Bugün de dünyanın ilk çocuk bayramını coşkuyla kutlayacağız...
Düşman işgali altındaki Anadolu ve Rumeli topraklarında, Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatıp Cumhuriyete giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmasının ardından, Mondros Mütarekesi'ne rağmen ülkenin işgal edilmeye başlanması üzerine Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı.
İstanbul işgal edilince...
1919 sonbaharında yapılan seçimlerden sonra Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920'de, 168 üyesinden 162'sinin katılımıyla toplandı. Mustafa Kemal, Erzurum mebusu seçilmişti ancak o Ankara'da kaldı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yanlısı milletvekillerinin çoğunlukta olduğu bu Meclis, 28 Ocak 1920'de yaptığı gizli oturumda Misak-ı Milli'yi kabul etti.
İstanbul'un 16 Mart'ta işgali ve Milli Mücadele yanlılarının tutuklanmaya başlamaları üzerine milletvekilleri ve aydınlar, Ankara'ya gitmeye başladı. Mebusan Meclisi de 18 Mart'ta son kez toplanarak, Meclisin süresiz olarak tatil edilmesini kararlaştırdı. Mustafa Kemal, 19 Mart 1920'de yayımladığı genelgeyle ‘'Ankara'da olağanüstü yetkili bir Meclis'in toplanacağını” duyurdu.
Ulusun bağımsızlığı...
Genelgede, ‘'Ulusça olağanüstü yetki verilecek bir Meclisin Ankara'da toplantıya çağrılması ve dağıtılmış olan mebuslardan Ankara'ya gelebileceklerin de bu Meclise katılmaları'' istendi. Bu amaçla yapılacak seçimle belirlenen milletvekilleri ile dağıtılan Osmanlı Mebusan Meclisi'nden kaçarak Ankara'ya gelebilenlerden 84'ü, ilk Meclis'te yer aldı. Mustafa Kemal, 22 Nisan 1920'de Meclis'in açılışını duyurduğu genelgesinde ise ‘bütün sivil ve askeri makamların ve bütün ulusun emir alacağı en yüksek kat'ın bu Meclis olacağını kaydetti.