101 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi!
İspanyol gribi sırasında doğan, bugün 101 yaşında olan Hollandalı kadın, koronavirüsü yendi.
Dünya genelinde etkili olan ve can kaybı giderek artan koronavirüs salgınında iyi haberler de geliyor.
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Hollanda’da 101 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edildi. Hastane yetkilileri, kadının diğer hastalar için “umut kıvılcımı” olduğunu ifade etti.
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Adı açıklanmayan kadın, Rotterdam yakınlarında bulunan IJsselland Hastanesi'ne bir buçuk hafta önce nefes darlığı şikayeti ile başvurdu.
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Kadının şikayetlerinin ardından yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
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