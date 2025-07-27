100'e yakın sanatçıya 200 albüm yaptı 47 yıllık kasetçi anlattı

Henüz 15 yaşındayken ilçede sergilenen plakları görerek kasetçiliğe merak duyan 63 yaşındaki Akbulut, boş zamanlarını plaklardan kasetlere şarkı aktararak geçirdi. Akbulut, plakların kullanımdan kalkmasıyla birlikte neredeyse her evin baş köşesinde yer alan kasetçalarlar için dönemin en popüler sanatçılarının eserlerini içeren kasetleri 2000'li yılların başına kadar satışa sundu.