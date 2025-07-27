100'e yakın sanatçıya 200 albüm yaptı 47 yıllık kasetçi anlattı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Kemal Akbulut, dijital yenilikler karşısında popülerliğini yitiren kasetçilik mesleğini bırakmayarak aynı iş yerinde 47 yıldır işini sürdürüyor.
Henüz 15 yaşındayken ilçede sergilenen plakları görerek kasetçiliğe merak duyan 63 yaşındaki Akbulut, boş zamanlarını plaklardan kasetlere şarkı aktararak geçirdi. Akbulut, plakların kullanımdan kalkmasıyla birlikte neredeyse her evin baş köşesinde yer alan kasetçalarlar için dönemin en popüler sanatçılarının eserlerini içeren kasetleri 2000'li yılların başına kadar satışa sundu.
Akbulut, plakların kullanımdan kalkmasıyla birlikte neredeyse her evin baş köşesinde yer alan kasetçalarlar için dönemin en popüler sanatçılarının eserlerini içeren kasetleri 2000'li yılların başına kadar satışa sundu.
Bir yakının verdiği stüdyo mikseri ile iş yerinde ayrı bir bölüm oluşturan Akbulut, genellikle kemençe sanatçılarının eserlerinden oluşan 200 albümü de yöresel müzikseverlerle buluşturdu.
Emekli olmasına rağmen kasetlerden vazgeçemeyen Akbulut, arşiv oluşturmak isteyen ya da geçmişe ilgi duyan az sayıda kişiye satış yapıyor.