100 yıllık ama ilk günkü gibi sapasağlam duruyor! Van Gölü'nün altında keşfedildi
VAN Gölü’nde daha önce bulunan Rus şilebinin (yük gemisi) turizme kazandırılması hedeflenirken, geminin yeni yapılmış gibi sapasağlam durması görenleri şaşırtıyor.
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Bağmeşe Köyü civarında bulunan 'Akdamar-Tatvan' isimli batığa dalış gerçekleştiren Adilcevaz Kültür ve Sanat Derneği üyeleri, batık Rus şilebinin fotoğraf ve görüntülerini kayıt altına aldı. Profesyonel dalgıçlar tarafından fotoğraflanan, daha sonra da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderilecek olan batığın dalış turizmine ışık tutması hedefleniyor.
Derneğin başkanı profesyonel dalgıç Cumali Birol, Rus batığını ilk olarak 1986 yılında gördüğünü, o dönemlerde batığın mendireğinin bir kısmının suyun üstünde olduğunu söyledi. Görüntülerin harika olduğunu dile getiren Birol, fotoğrafları Kültür Bakanlığına sunacaklarını ifade etti.
Zarar veriliyor: Van Gölü'ne verilen zarar hakkında konuşan Birol, "Batıklara ve mikrobiyalitlere zarar verilmemesi noktasında büyük çaba gösteriyoruz. Bölgede Akdamar, Çarpanak ve Adar Adasında büyük kiliselerin olduğunu bizler biliyoruz. Van Gölü Havzası'nda o yıllarda çok büyük ticaret söz konusuydu. Eskiden karayolu yoktu." dedi.
Kıbleye paralel şekilde yatıyor: Rusların 1914 yılında burayı işgal ettikten sonra burada üç tane şilep yaptığını da beliten Birol, "Bu üç şilep de şuanda batık durumdadır. Buradaki batığımız 1958 yılında buruna çarpması sonucu kumsala geliyor ve burada batıyor. Gölün yükselmesi sonucu uç tarafı 7 metre, alt tarafı 23 metre derinlikte kıbleye paralel bir şekilde yatıyor. Bizim su altı turizmimiz canlanacak. Hele hele özellikle Bitlis iline üçte ikisi bağlı olan Van Gölü'nün kıyısını fazla kullanamıyoruz" ifadelerini kullandı.