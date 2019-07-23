100 yıllık ama ilk günkü gibi sapasağlam duruyor! Van Gölü'nün altında keşfedildi

Kıbleye paralel şekilde yatıyor: Rusların 1914 yılında burayı işgal ettikten sonra burada üç tane şilep yaptığını da beliten Birol, "Bu üç şilep de şuanda batık durumdadır. Buradaki batığımız 1958 yılında buruna çarpması sonucu kumsala geliyor ve burada batıyor. Gölün yükselmesi sonucu uç tarafı 7 metre, alt tarafı 23 metre derinlikte kıbleye paralel bir şekilde yatıyor. Bizim su altı turizmimiz canlanacak. Hele hele özellikle Bitlis iline üçte ikisi bağlı olan Van Gölü'nün kıyısını fazla kullanamıyoruz" ifadelerini kullandı.