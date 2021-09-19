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100 TL'ye satıyor! Eskişehir'de 4 günde yapıyor: Detayı fark eden bir daha bakıyor

İhlas Haber Ajansı
100 TL'ye satıyor! Eskişehir'de 4 günde yapıyor: Detayı fark eden bir daha bakıyor

ESKİŞEHİR'de yaşayan Günay Karakılıç'ın hobi olarak başladığı işte yaptıklarını görenler şaştı kaldı.

100 TL'ye satıyor! Eskişehir'de 4 günde yapıyor: Detayı fark eden bir daha bakıyor

Eskişehir’de hobi olarak ceviz kabuğundan minyatür gemiler yapan Günay Karakılıç, şimdilerde ise internet üzerinden satış yapıyor. Odunpazarı’nda kendi evinin bodrum katını atölyeye çeviren Karakılıç, cevizi yedikten sonra kabuğunu adeta sanat eserine dönüştürüyor

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100 TL'ye satıyor! Eskişehir'de 4 günde yapıyor: Detayı fark eden bir daha bakıyor

Ortalama bir gemiyi 3-4 günde yaptığını belirten Karakılıç, direk sayısına ve işçiliğine göre fiyatlarını 50 TL ile 100 TL arasında belirliyor.

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100 TL'ye satıyor! Eskişehir'de 4 günde yapıyor: Detayı fark eden bir daha bakıyor

İlk başta hobi olarak başladığını ve sonrasında yüzlerce gemiler yaptığını söyleyen Günay Karakılıç, ceviz kabuklarını özenle seçtiğini belirtti. 

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100 TL'ye satıyor! Eskişehir'de 4 günde yapıyor: Detayı fark eden bir daha bakıyor

Ceviz kabuğundan maket gemilerin yapım aşamasını anlatan Karakılıç, “Normal el emeği olan gemilerle başlamıştım. Oradan merakla ceviz kabuğu gemiye dönüştü." ifadelerini kullandı. 

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