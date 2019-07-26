100 Rus güzel arasında tacı Viktoriya Tsuranova taktı! MAXIM Dergisi'ne kapak olacak

100 Rus güzel arasında tacı Viktoriya Tsuranova taktı! MAXIM Dergisi'ne kapak olacak
RUSYA'da MAXIM Dergisi'nin her yıl düzenlediği güzellik yarışmasının 2019 kazananı belli oldu. Bu senenin güzeli, Rusya'nın Vologda kentinden katılan 26 yaşındaki Viktoriya Tsuranova oldu.
İngiliz erkek dergisi MAXIM, her yıl düzenlediği güzellik yarışmasının 2019 kazananını açıkladı. Her biri birbirinden güzel olan kadınlar arasından 26 yaşındaki Viktoriya Tsuranova tacın sahibi oldu.
115
Rusya'nın en güzel kızının seçildiği yarışmada, Viktoriya Tsuranova, 100 kişiyi geride bırakarak tacın sahibi oldu. Viktoriya Tsuranova, Eylül ayında İngiliz erkek dergisinin kapağında yerini alacak.
215
100 güzel rakibini geride bırakan Rus güzel Viktoriya Tsuranova, henüz daha üniversitede öğrenci.
315
26 Yaşındaki tescilli güzel, spor ve yoga yapmaktan hoşlanıyor.
415