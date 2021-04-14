100 binde 1 kişide görülüyor! Akalazya hastalığından kurtuldu 2 yıl sonra kana kana su içti
BURDUR'da yaşayan Fatma Şimşek (74), 100 binde 1 kişide görülen 2 yıldır kendisine yiyip içme zorluğu yaşatan Akalazya hastalığından geçirdiği ameliyatla kurtuldu. Şimşek, “En çok istediğim bir bardak suyu tek seferde içebilmekti, şimdi içebiliyorum şükürler olsun" dedi.
Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan Fatma Şimşek, yaklaşık 4 yıl önce yemek yeme zorluğu gerekçesiyle hastaneye başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonucunda Şimşek'in, Akalazya hastası olduğu tespit edildi. 100 binde 1 kişide gözüken bu hastalık nedeniyle Şimşek bir süre sonra yemek yiyememe ve su içememeye başladı.
Şimşek, yemek yemeye çalıştığında yemek borusundan geçen az yemeği de çıkarmaya başladı. Su dahi içmekte zorlanan Şimşek'e tedavi için başvurduğu hastanelerde tedaviler uygulandı ancak hiçbirisi süreklilik sağlayamadı.
Bunun üzerine Şimşek, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği Eğitim Görevlisi ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. İsmail Gömceli'ye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Şimşek'in robotik ve kapalı yöntemle ameliyat edilmesine karar verildi. Başarılı geçen operasyonun ardından Şimşek sağlığına kavuştu.
Ameliyatla ilgili bilgi veren Doç. Dr. İsmail Gömceli, Akalazya hastalığının yemek borusuyla mide arasındaki kapakçığın nörolojik birtakım nedenlerle daralmasıyla yiyip içememe hastalığı olduğunu söyledi. Doç. Dr. Gömceli, “Fatma Hanım 2019 yılından beri su dahi içemez durumda. Ameliyattan önce balon, endoskopik işlemler gibi birçok işlem denenmiş. Bunların hiçbirisinden sonuç alamayınca bize başvurdu. Biz de kapalı ameliyatla oradaki darlığı açmak için bir işlem yaptık" dedi.