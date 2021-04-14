100 binde 1 kişide görülüyor! Akalazya hastalığından kurtuldu 2 yıl sonra kana kana su içti

Ameliyatla ilgili bilgi veren Doç. Dr. İsmail Gömceli, Akalazya hastalığının yemek borusuyla mide arasındaki kapakçığın nörolojik birtakım nedenlerle daralmasıyla yiyip içememe hastalığı olduğunu söyledi. Doç. Dr. Gömceli, “Fatma Hanım 2019 yılından beri su dahi içemez durumda. Ameliyattan önce balon, endoskopik işlemler gibi birçok işlem denenmiş. Bunların hiçbirisinden sonuç alamayınca bize başvurdu. Biz de kapalı ameliyatla oradaki darlığı açmak için bir işlem yaptık" dedi.