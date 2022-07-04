10 yıllık aracını sıfırıyla değiştirecek! 'Gizli ayıpta zaman aşımı yok' kararı
MERSİN’de yaşayan Ahmet Hocamoğlu, 2012’de sıfır otomobil satın aldı. Aracıyla hiçbir kazaya karışmayan Hocamoğlu, otomobilinin tavanındaki ve sol arka cam kenarındaki boyanın 2017’de döküldüğünü fark etti. Hocamoğlu bunun üzerine harekete geçti...
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Ahmet Hocamoğlu, bundan 10 yıl önce bir otomobil bayisinden 2012 model sıfır binek araç satın aldı. Araçta hiçbir kaza, darbe olmamasına rağmen iddiaya göre 5 yıl sonra tavanında ve sol arka cam kenarındaki boya atıp, döküldü. Hocamoğlu otomobili satın aldığı bayiye giderek durumu anlattı.
Sabah gazetesinin haberine göre, firma yetkilileri ise aracını komple boyayabileceklerini ancak zararı tamamıyla karşılayamayacaklarını söyledi. Hocamoğlu bunun üzerine 2017 yılında dava açtı. Bilirkişi raporunda hakediş tarihinden itibaren yasal faizleri hariç, aracın komple boyanması halinde 5 bin liralık boyama ücreti ve 12 bin liralık değer kaybının söz konusu olduğu, bu nedenle ayıplı aracın geri alınarak ayıpsız misli ile değiştirilmesi gerektiği belirtildi.
Otomotiv firması, 2012 model otomobil için verilen 3 yıl boya garantisinin 2015 yılında dolduğunu, araçların insan eli değmeden robotlar tarafından boyandığını, ürettikleri hiçbir aracı ayıplı ve hasarlı olarak üretim hattından çıkarmamayı ilke edindiklerini, sorunun üretim kaynaklı olmadığını öne sürdü.
Otomobili satan bayi de, davacıya kusursuz ve ayıpsız şekilde malı teslim ettiklerini, 3 yıllık garanti süresince davacının kendilerine boya ile ilgili ayıp ihbarında bulunmadığını, sorununun üretimden değil, dış kaynaklı olduğu kanaatinde olduklarını savundu. Yerel mahkeme, araçta açık ya da gizli ayıp bulunmadığını, sorunun basit bir boya işlemi ile giderilebileceğini, ayıplı malda sorumluluğun ayıp daha sonra ortaya çıksa bile malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren 2 yıllık zaman aşımına tabi olduğunu belirterek davayı reddetti.