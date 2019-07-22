10 yıl yok yere büyük acılar çekti gerçeği öğrenince şoke oldu

Doktor bizimle görüşmedi: 10 yıl önce 4. çocuğu Mehmet’in doğumu için yattığı hastanede yapılan sezaryenin ardından fenalaşması sonucu Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldığını ve orada ameliyata alındığını kaydeden Özcan, “10 yıl boyunca hep hasta oluyordum arada bayılıyordum. Eşim kaç kez hastaneye götürdü ama bir şey bulamadılar. Kanım düşük oluyordu, sağlık ocağına gittim oradaki doktor, ‘Böbreklerinde bir şey var, bir değer yükselmiş’ dedi. Beni hastaneye sevk etti. Hastanede ‘Senin böbreklerine tüp takılmış’ denildi. Bizim bundan 10 yıldır haberimiz yok. Ben de ‘10 yıl önce Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde doğumdan sonra ameliyat oldum belki o zaman takılmıştır’ dedim. Öyle belli oldu.