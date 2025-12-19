BIST 11.315
10 yıl sonra bir ilk! Orhan Şen duyurdu: istanbul'a kar sağanak gibi yağacak

Yılbaşına sayılı günler kala hava sıcaklıkları iyiden iyiye düşüş göstermeye başladı. Aralık ayının sonlarına gelinmesine rağmen batı illerine kar yağmaması kış severleri oldukça üzdü. Müjdeli haber ise uzmanlardan geldi. İstanbul'da 10 yıl sonra ilke kez yılbaşında kar yağacağı bildirildi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Haritalarda kar yağışının olmaması dikkat çekerken, birçok bölgede sağanak yağışların olacağı bildirildi. 

Aralık ayının sonralarına gelinmesine rağmen sadece sıcaklıkların düşmesi, kar yağışının bir türlü gelmemesi kar severleri de oldukça üzdü. Uzmanlar ise yılbaşında kar yağabileceğinin sinyallerini verdi.

KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ
HavaForum'un yaptığı değerlendirmeye göre, İstanbul'a yılbaşında kar yağacak. 

10 yıl aradan sonra İstanbul'da yılbaşı günü sağanak kar yağışı bekleniyor.

