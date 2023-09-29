10 yıl aradan sonra setlere dönmeye hazırlanıyordu! Eşini kaybeden Özgü Namal'a yepyeni bir aşk iddiası...
3 yıl önce eşini kalp krizi nedeniyle kaybeden ünlü oyuncu Özgü Namal uzun süredir ekranlardan uzak kalarak acısını yaşıyordu. Yas sürecini bitirip ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncunun ekranlara dönmesi ile birlikte aşk iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
Kurtlar Vadisi, Merhamet, Hanımın Çiftliği gibi reyting rekortmeni dizilerde başrol oynayan ünlü oyuncu Özgü Namal 10 yıl aradan sonra setlere geri dönmeye hazırlanıyor.
2014 yılında Ahmet Serdar Oral'ı kalp krizi nedeni ile 2020 yılında kaybeden Namal, çocukları Nefes ve Elem ile vakit geçirerek acısını atlatmaya çalışıyordu.
Evlendikten sonra eşiyle Muğla'da hayat kuran ünlü oyuncu, oyunculuğunun zirve zamanlarında oyunculuğu bırakmıştı.
Yas sürecini geride bırakmaya çalışan Özgü Namal hem istanbul'a hem de setlere geri dönmeye hazırlanıyor. Özcan Deniz ile başrol paylaşacak olan ünlü oyuncu "Kızıl Goncalar" dizisi ile ekranlarda hayranları ile buluşacak.