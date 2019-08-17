10 yavru doğurup rekor kırmıştı! 'Nazlı' kedi ve yavrularına ziyaretçi ilgisi!

"İlk defa böyle bir şey duyduk"

Batman'dan Van'daki Kedi Villası'nı ziyarete gelen Sevde Aslan, "Burada 1 kedinin 10 yavru doğurduğunu duyduk. Yeğenlerimle onları görmeye geldik. Çok ilginç geldi bize. İlk defa böyle bir şey duyduk" dedi.