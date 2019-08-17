10 yavru doğurup rekor kırmıştı! 'Nazlı' kedi ve yavrularına ziyaretçi ilgisi!
VAN Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan "Nazlı", tek seferde 10 yavru doğurarak kayıtlara geçmişti. Birbirinden farklı göz rengine sahip olması ve beyaz tüyleriyle ünlenen Van kedilerini görmek için yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi geliyor.
Birbirinden farklı göz rengine sahip olması ve beyaz tüyleriyle ünlenen Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor.
Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenlikleriyle gelen konukları da etkiliyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri olan merkezdeki Van Kedi Villası'nda koruma altında tutulan kedilerin sayısı, yürütülen çalışmalar sayesinde sürekli artıyor.
Oyun alanları, havuz, dinlenme odaları gibi imkanların bulunduğu merkezde koruma altında olan kedilerden Nazlı da 10 yavru dünyaya getirdi. Bugüne kadar en fazla yavru dünyaya getiren kedi olarak kayıtlara geçen 'Nazlı' yavrularıyla merkezde oluşturulan odaya alınarak özel bakım uygulanıp, sütünün yavrularına yetmesi için gıda takviyesi uygulanıyor.
"İlk defa böyle bir şey duyduk"
Batman'dan Van'daki Kedi Villası'nı ziyarete gelen Sevde Aslan, "Burada 1 kedinin 10 yavru doğurduğunu duyduk. Yeğenlerimle onları görmeye geldik. Çok ilginç geldi bize. İlk defa böyle bir şey duyduk" dedi.