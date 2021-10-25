BIST 1.487
DOLAR 9,66
EURO 11,21
ALTIN 560,57

10 yaşındaki küçük kız tarlada tesadüfen buldu! Manisa'da heyecanlandıran keşif: İlk defa gördüm

İhlas Haber Ajansı
10 yaşındaki küçük kız tarlada tesadüfen buldu! Manisa'da heyecanlandıran keşif: İlk defa gördüm

MANİSA'da 10 yaşındaki bir kız çocuğunun tarlada tesadüfen buldukları ekipleri harekete geçirdi.

10 yaşındaki küçük kız tarlada tesadüfen buldu! Manisa'da heyecanlandıran keşif: İlk defa gördüm

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Yuntdağı bölgesindeki Üçpınar Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Elçin Ercan, babası Taşkın Ercan ve dayısı Engin Karaağaç ile birlikte tarladan dönüş yolundayken tarlanın kenarındaki bir kayanın üzerindeki diş yapısını fark etti.

113
10 yaşındaki küçük kız tarlada tesadüfen buldu! Manisa'da heyecanlandıran keşif: İlk defa gördüm

Hemen kayanın yanına giden küçük Elçin, yapıya dikkatlice baktığında fosil olabileceğini düşünerek babası Taşkın Ercan ve dayısı Engin Karaağaç'a haber verdi.

213
10 yaşındaki küçük kız tarlada tesadüfen buldu! Manisa'da heyecanlandıran keşif: İlk defa gördüm

Kayayı inceleyen baba Taşkın Ercan ve dayı Engin Karaağaç, kayadaki yapının fosilleşmiş bir hayvanın alt çene kemiği olabileceği düşüncesiyle muhafaza altına alarak Manisa Müzesine durumu haber verdi.

313
10 yaşındaki küçük kız tarlada tesadüfen buldu! Manisa'da heyecanlandıran keşif: İlk defa gördüm

Bugün Manisa Müzesinden gelen yetkililer fosili dikkatli bir şekilde paketleyerek teslim aldı. 

413