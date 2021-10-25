10 yaşındaki küçük kız tarlada tesadüfen buldu! Manisa'da heyecanlandıran keşif: İlk defa gördüm

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Yuntdağı bölgesindeki Üçpınar Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Elçin Ercan, babası Taşkın Ercan ve dayısı Engin Karaağaç ile birlikte tarladan dönüş yolundayken tarlanın kenarındaki bir kayanın üzerindeki diş yapısını fark etti.