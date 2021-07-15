10 soruda dul ve yetim maaşı! Üç maaş hakkı doğuyor
Sigortalıların ve emeklilerin geride kalan eş, çocuk, anne ve babasına belli oranlarda aylık bağlanıyor. Bazı durumlarda verilen maaş ikiye çıkıyor. Son gelen enflasyon zammı ile dul ve yetimin maaşı da yüzde 8.45 arttı.
Sosyal güvenlik sistemimiz sadece hayatta olanlara destek sağlamıyor, vefat eden sigortalının ve emeklinin yakınlarına da önemli haklar tanıyor. CNNTürk'te yer alan habere göre öncelikle eşini kaybeden kadın veya erkek, dul maaşı (ölüm aylığı) baba veya annesini kaybeden erkek çocuk 18 yaşına, öğrenciliği devam ederse; orta öğrenimde 20 yaşını, yüksek öğrenimde 25 yaşını doldurana kadar yetim aylığı alıyor. Kız çocukları ise evlenene kadar ya da sigortalı bir işe girene kadar yaşı ne olursa olsun yetim maaşı alıyor. Malul derecesinde engelli (en az yüzde 60 oranında) erkek çocuğu da yaş aranmadan yetim maaşı alabiliyor. Peki bunun şartları neler? İşte merak edilen 10 soru ve cevabı.
1-Dul ve yetim aylığı için ölen sigortalının prim sayısı ve çalışma yılı önemli mi?
Evet. Sigortalı bir kişinin vefatı halinde geride kalanlara ölüm aylığı bağlanabilmesi için en önemli şart prim gün sayısı. Geride kalan yakınlara maaş bağlanabilmesi için memur ya da Bağkur’lu sigortalının Ekim 2008’den sonra ölmesi halinde, en az 1800 gün primin bulunması yeterli oluyor. Ekim 2008’den sonra ölen sigortalının SSK’lı olması halinde ise 5 yıldan beri sigortasının bulunması ve 900 gün prim ödemiş olması şartı aranıyor.
2-Eş üzerinden SSK’dan dul aylığı olan kişi, babasının Emekli Sandığı sigortası nedeniyle yetim aylığı da alabilir mi?
SSK’dan dul aylığı alanlar aynı zamanda Emekli Sandığı’ndan da yetim aylığı alabilirler.
3-SSK emeklisi bir kadın memur babası vefat edince, babasından ikinci emekli aylığı bağlatabilir mi?
Babadan dolayı yetim aylığı alınabilir. Ancak bu aylığı alabilmek için bekar veya dul olma şartı aranıyor.