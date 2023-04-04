10 şehirde birden organize suç örgütüne operasyon! 136 kişi gözaltında

Adana merkezli 10 ilde adam yaralama, silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 136 kişi hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından yapılan operasyonla aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yakalandı.