10 Ocak'tan sonra kar kış kıyamet! Meteoroloji liste verdi: 41 şehri kar vuracak! Türkiye'ye üst üste müjde
TÜRKİYE'de bir süredir beklenen yağışlar nihayet geliyor. Meteoroloji, yeni haftada 41 şehirde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Hava uzmanları Prof. Dr. Orhan Şen ve Kerem Ökten de yeni haftaya dair hava ayrıntıları verdi. 10 Ocak'tan sonra hem sağanak hem kar yağışı Türkiye'yi vuracak! İşte uzmanların şehir şehir yaptığı son uyarılar ve kar yağışı beklenen 41 ilimiz...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmininde 41 şehirde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Yeni haftada kar yağışının yanı sıra birçok şehirde sağanak şeklinde yağmur da etkili olacak. Bir süredir yurt genelinde hakim olan kuraklık endişesine karşı Meteoroloji uzmanları Orhan Şen ve Kerem Ökten'den müjdeli haberler geldi. İşte yeni haftada yağmur, sel ve kar yağışı uyarısı yapılan şehirler...
Meteoroloji'nin haftalık tahmin raporuna göre bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, mevsim normallerine dönecek. 41 ilde kar yağışı görülecek.
Karlı hava bugünden itibaren Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de etkisini göstermeye başlayacak. 11 Ocak’tan sonraysa iç taraflara doğru ilerleyecek.
İşte Meteoroloji uzmanlarının uyarıları ve kar beklenen 41 şehir...
Pazar günü için genel değerlendirme
Meteoroloji profesörü Orhan Şen pazar gününe dair hava bilgisi vermeyi ihmal etmedi. Şen, "Bugün Pazar Doğu Anadolunun doğusu ile Doğu Karadeniz iç kesimleri Kar yağışlı. Diğer yerler parçalı az bulutlu. Sıcaklık ortalama civarında' dedi.