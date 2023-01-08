10 Ocak'tan sonra kar kış kıyamet! Meteoroloji liste verdi: 41 şehri kar vuracak! Türkiye'ye üst üste müjde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmininde 41 şehirde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Yeni haftada kar yağışının yanı sıra birçok şehirde sağanak şeklinde yağmur da etkili olacak. Bir süredir yurt genelinde hakim olan kuraklık endişesine karşı Meteoroloji uzmanları Orhan Şen ve Kerem Ökten'den müjdeli haberler geldi. İşte yeni haftada yağmur, sel ve kar yağışı uyarısı yapılan şehirler...