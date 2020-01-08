10 Ocak 2020 ay tutulması burçları bakın nasıl etkileyecek!

2020 yılının ilk Ay tutulması 10 Ocak 2020 cuma günü gerçekleşiyor. 2020'deki 6 ay tutulmasının ilki olan 10 Ocak ay tutulması astrolojik olarak tüm burçların enerji akışını değiştirecek. Potansiyel olarak küçük engeller yaratması da mümkün görünen Ay tutulması, hayatlarımızı adeta bir spot ışığı altına almış gibi aydınlatacak. 10 Ocak ay tutulması burçlara etkilerini erkenden okuyanlar kendinizi tutulmaya hazırlayın ve plan yapma şansınızı kullanın. Ay tutulması sonrası stratejik konularla baş etmek için zamanınız olacak. 2020’nin ilk günlerinde duygularda farkındalık yaratmak için bir fırsat olacak bu. En zor zamanlarınızda içinizde bulduğunuz enerjinin kaynağına ulaşmak için kusursuz bir zaman. Bu dolunayın odak noktası aile olacak. Geçmiş aile sorunlarını gün yüzüne çıkartmak zorunda kalabilir ya da ailece bir şeyleri kutlayarak daha da güçlendiğinizi hissedebilirsiniz. İşte 10 Ocak ay tutulmasının burçlara etkileri...