10 Ocak 2020 ay tutulması burçları bakın nasıl etkileyecek!
10 Ocak 2020 Ay tutulması hangi burcu nasıl etkileyecek? 2020 yılının ilk ay tutulması Yengeç burcunda 10 Ocak cuma günü gerçekleşecek. 10 Ocak ay tutulması Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu etkilerinin başında disiplin getirmesi olacak. Ay tutulmasının burçlara bir diğer etkisi de büyük değişimlerin ilk ayak seslerini duyurması olacak.
2020 yılının ilk Ay tutulması 10 Ocak 2020 cuma günü gerçekleşiyor. 2020'deki 6 ay tutulmasının ilki olan 10 Ocak ay tutulması astrolojik olarak tüm burçların enerji akışını değiştirecek. Potansiyel olarak küçük engeller yaratması da mümkün görünen Ay tutulması, hayatlarımızı adeta bir spot ışığı altına almış gibi aydınlatacak. 10 Ocak ay tutulması burçlara etkilerini erkenden okuyanlar kendinizi tutulmaya hazırlayın ve plan yapma şansınızı kullanın. Ay tutulması sonrası stratejik konularla baş etmek için zamanınız olacak. 2020’nin ilk günlerinde duygularda farkındalık yaratmak için bir fırsat olacak bu. En zor zamanlarınızda içinizde bulduğunuz enerjinin kaynağına ulaşmak için kusursuz bir zaman. Bu dolunayın odak noktası aile olacak. Geçmiş aile sorunlarını gün yüzüne çıkartmak zorunda kalabilir ya da ailece bir şeyleri kutlayarak daha da güçlendiğinizi hissedebilirsiniz. İşte 10 Ocak ay tutulmasının burçlara etkileri...
KOÇ: 10 Ocak 2020 Ay tutulması Koç burcu etkilerinin başında Koçların kendilerini mola vermeye ikna etmesi gelecek. Kaygılarına mola vermekten kaçınan Koçlar ay tutulmasından olumsuz etkilenebilir. Sevgili Koçlar, 'Dünyaya veya evinize hükmetmek zorunda değilsiniz.' Kendinizi rahat hissedebileceğiniz sakin bir ortam yaratmaya çalışın. Kendinizi bu mola vermeye zorlamak aslında 2020'nin başındaki hedefleriniz için size devam etme gücü verecek.
BOĞA: Ay tutulması sırasında sebepsizce sizi kışkırtan ve strese sokan sohbetleri önleyin, yargıya varmadan önce mutlaka araştırma yapın. Sezginiz yüksek olabilir, ancak duygularınızı tartışmadan önce konunun gerçeklerini öğrenmeniz şartı. Bilgilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Eğer bir şey sizi rahatsız ediyorsa, birisinin dikkatini çekmeden önce iyice incelemek için biraz zaman ayırın.
İKİZLER: Ay tutulmasında küçük bir aksilik yolunuza çıkabilir sevgili İkizler burcu, ancak bu konuda fazla düşünmeyin, etkileri geçici olacak. Kazançlı bir iş yaratmayı ve hatta paradan tasarruf etmeyi öğrenmek şu anda sizin için zorlayıcı. Sonuç olarak hayallerinizden vazgeçmiş gibi hissedebilirsiniz. Ancak havlu atmadan önce kendinize bir şans daha verin.